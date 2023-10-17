Егоров внес в облдуму законопроект о запрете склонения к абортам в регионе

При этом информирование врачом о возможности аборта не будет считаться склонением к нему

ТАСС, 17 октября. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров внес в областную думу законопроект, запрещающий склонять к абортам на территории региона. Соответствующие документы размещены на сайте регионального парламента.

"Тамбовская область обеспечивает защиту беременной женщины от склонения к искусственному прерыванию беременности. Склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области запрещается", - говорится в проекте.

В документе предлагается ввести административную ответственность за склонение к аборту, под которым понимается "совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований". При этом информирование врачом о возможности аборта не будет считаться склонением к нему.

В августе закон, запрещающий склонять женщин к аборту, был принят в Мордовии. Он предполагает штрафы в размере 5-10 тыс. рублей для россиян и 10-20 тыс. для иностранцев, от 25 тыс. до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. - для юридических.