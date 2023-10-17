Выставка "Подвиг во имя будущего" открылась в Музее Победы

Новая выставка школьных музеев объединила около 100 экспонатов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Выставка школьных музеев "Подвиг во имя Победы" открылась в Музее Победы. В пресс-службе музея сообщили ТАСС, что выставка объединила около 100 экспонатов, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

"Новая выставка школьных музеев объединила около 100 экспонатов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Образовательные учреждения из Москвы и Нижегородской области представили раритеты партизан: Виктора Карасева, Матрены Вольской и других", - сообщили в пресс-службе.

В музее уточнили, что школы также экспонируют в столичном Музее Победы предметы, свидетельствующие о вкладе учителей, выпускников и учащихся в Победу.

"Москвичи и гости города могут посетить выставку "Подвиг во имя будущего" до 31 октября", - отметили в пресс-службе.