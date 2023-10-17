Почти 450 человек пострадали из-за нарушений ПДД с начала года в Москве

В частности, потерпевшими стали свыше 30 несовершеннолетних

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минимум 449 человек, в том числе 31 ребенок, пострадали из-за нарушений правил дорожного движения с начала года в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"За 9 месяцев 2023 года в Москве возбуждены 428 уголовных дел по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) - это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 88 со смертельным исходом (на 20,7% меньше, чем в прошлом году), 53 преступления совершены в состоянии опьянения (на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Общее количество потерпевших по уголовным делам - 449: 226 мужчин и 223 женщины", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, потерпевшими стали более 30 несовершеннолетних: 20 детей младше 14 лет, а также 11 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Кроме того, в ДТП пострадали более 90 пенсионеров.

Как отметили в пресс-службе, с января по сентябрь в Москве также зарегистрировано более 1 024 преступления по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), что на 14,1% меньше, чем в прошлом году.