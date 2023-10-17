Ученые прогнозируют тройную эпидемию вирусов в текущем респираторном сезоне

Симптомы сезонных вирусов, гриппа и коронавируса очень похожи, что затрудняет постановку диагноза, но медики полностью готовы к росту заболеваемости, отметила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Тройную эпидемию - сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса - ожидают ученые в нынешнем респираторном сезоне. Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко на научно-практической конференции "Новый сезон - старые проблемы", посвященной респираторному сезону 2023-2024 годов, которая проходит в Великом Новгороде.

"В этом сезоне нас ожидает тридемия, или тройная эпидемия. Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний. Тем не менее к сезону мы полностью готовы, у нас есть клинические рекомендации, постоянно совершенствуются диагностические возможности, появляются новые лекарства", - цитирует слова Эсауленко пресс-служба Новгородского государственного университета, который стал одним из организаторов конференции.

Как отметила Эсауленко, коронавирус уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии. Теперь он более легко переносится, но при этом выросла его заразность, к тому же появляются новые штаммы, такие как "Эрис" и "Пирола".

В конференции принимают участие практикующие врачи из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской области. Они выступают с докладами в трех секциях: "Социально значимые инфекционные и соматические болезни в эпоху, разделенную SARS-CoV", "Острые респираторные вирусные инфекции - что нового в клинической симптоматике и современные терапевтические тренды", "Инфекционные болезни в практике врача-педиатра". Соорганизаторами конференции выступают Министерство здравоохранения Новгородской области, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада.