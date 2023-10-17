Эрнст анонсировал возвращение "Модного приговора" в эфир с новым ведущим

Имя ведущего пока не раскрывается, из старого состава останется только Эвелина Хромченко, сообщил генеральный директор Первого канала

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Телешоу "Модный приговор" в обновленном формате вернется в эфир Первого канала, имя нового ведущего пока не раскрывается. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Программа "Модный приговор" скоро вернется в эфир Первого канала по многочисленным просьбам наших телезрительниц. Ведущий будет новый, могу сказать, что это точно будет не Александр Васильев. Из старого состава останется только Эвелина Хромченко", - рассказал Эрнст.

Телепрограмма "Модный приговор" перестала выходить в эфир в марте 2022 года. На телеканале тогда сообщали, что планируют уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности.