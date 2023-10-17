В Химках запустили единый номер горячей линии по вопросам отопления

Обращаться можно по номеру +7 (495) 793-01-01

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Единый номер горячей линии для приема заявок по вопросам отопления запустили в городском округе Химки. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

"В Химках для удобства жителей введен единый номер горячей линии для приема заявок по вопросам отопления. Обращаться можно по номеру +7 (495) 793-01-01. Операторы кол-центра администрации обработают каждый звонок", - сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Отмечается, что накануне аварийные бригады ТСК "Мосэнерго" в Химках продлили работы по устранению сбоев в теплоснабжении. Количество специалистов увеличили, в общей сложности над налаживанием теплоснабжения работают свыше 60 человек и 20 единиц техники. 17 октября бригады дополнительно усилят.

Ранее в своем Telegram-канале глава округа Дмитрий Волошин сообщал, что в Химках ведутся работы по восстановлению параметров отопления. Он уточнял, что до 16 октября во всех домах муниципалитета ТСК "Мосэнерго" должны были стабилизировать температурные показатели.

О модернизации системы теплоснабжения в Химках

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщал, что запланированные на 2023 год работы по модернизации теплосетей полностью завершили в городском округе Химки.

В прошлом году в Химках фиксировались периодические нарушения в холодном и горячем водоснабжении, а также теплоснабжении жителей нескольких домов. Было принято решение о модернизации соответствующей инфраструктуры, согласно которому компания "Мосэнерго", входящая в группу "Газпром", в течение трех лет направит свыше 1,7 млрд рублей на модернизацию теплосетей и котельных в городском округе.