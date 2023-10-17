В Ленобласти усилили работу дорожных служб в ожидании снегопада

По данным пресс-службы областного правительства, в ближайшие два дня в регионе прогнозируется мокрый снег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Дорожные службы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области переведены на усиленный режим работы из-за прогноза синоптиков о снегопадах и понижении температуры. Об этом сообщает пресс-служба администраций регионов.

"Дорожные службы на региональных трассах Ленинградской области переведены на усиленный режим, а круглосуточная телефонная "горячая линия" готова принимать звонки автомобилистов. В ближайшие два дня в регионе прогнозируется мокрый снег, а температура воздуха ночью покажет до минус четырех градусов по Цельсию. Высота выпавшего снега в четверг, 19 октября, в отдельных районах Ленобласти составит до пяти сантиметров", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Дорожники будут обрабатывать областные трассы солевым раствором в утренние и вечерние часы, чтобы избежать гололедицы.

Власти Санкт-Петербурга в связи с понижением температуры и возможной гололедицей объявили "желтый" уровень погодной опасности и рекомендовали водителям и пешеходам проявлять особую осторожность из-за высокого риска ДТП, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы" (концессионер и оператор Западного скоростного диаметра, ЗСД), дорожные службы ЗСД в этом сезоне уже трижды проводили противогололедную обработку магистрали и переоборудовали большую часть техники, используемой в процессе эксплуатации и уборки, к зимнему сезону.