Дом в Югре, где взорвался газ, начнут сносить на месяц позже

Жителей оповестят перед началом работ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Подрядная организация начнет снос дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, в котором в декабре 2022 года произошел взрыв газа и погибли 10 человек, в октябре текущего года, сообщили ТАСС в администрации города.

"Подрядная организация ООО "СносСтройИнвест" (город Санкт-Петербург) в ближайшее время приступит к разбору дома №6А на улице Мира. Все необходимые юридические вопросы по последней квартире решены. Ее собственники обратились в администрацию города с заявлением, подписали соглашение. На данный момент со всеми собственниками в домах №4а и №8а, квартиры расположены в торцах зданий, подписаны необходимые соглашения", - отметили в администрации.

Для демонтажа будет использована специализированная техника, которая вскоре прибудет в Нижневартовск, при этом перед началом работ жители будут оповещены. После сноса дома №6-а будет проведена еще одна экспертиза, добавили в администрации.

В декабре 2022 года в доме на улице Мира, 6А в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате дом частично обрушился, 10 человек погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, власти Югры приняли решение о расселении дома и ряда жителей соседних домов, на эти цели было направлено более 300 млн рублей. Здание признано аварийным и подлежащим сносу. Начать демонтаж планировалось в сентябре текущего года, а завершить до ноября.