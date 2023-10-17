Соседние регионы помогут Нижегородской области устранить последствия непогоды

В пресс-службе областного правительства сообщили, что к работе уже привлекли 15 бригад

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Бригады энергетиков из соседних регионов помогут специалистам в Нижегородской области устранить последствия аварийных ситуаций на сетях электроснабжения после непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"15 бригад из соседних регионов привлечено для устранения последствий аварийных ситуаций на сетях электроснабжения", - говорится в сообщении.

По информации "Нижновэнерго", количество таких бригад взаимопомощи для оперативного восстановления электроснабжения планируется увеличить, а также задействовать бригады территориальных сервисных организаций, базирующихся в Нижегородской области.

Снег с дождем выпали в Нижегородской области днем во вторник, осадки сопровождались сильными порывами ветра. Локальные отключения электричества зафиксированы в Нижнем Новгороде и пяти районах области.