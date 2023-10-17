В ООН заявили, что требуется более $70 млн на чрезвычайную помощь Палестине

По данным организации, запасов продовольствия в местных магазинах хватит менее чем на неделю

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) необходимы в ближайшие три месяца $74 млн для оказания чрезвычайной помощи населению сектора Газа. Как говорится в заявлении организации, запасов продовольствия в местных магазинах хватит менее чем на неделю, тогда как в продовольственной помощи нуждаются 800 тыс. человек в Газе и на Западном берегу.

ВПП продолжает поставлять запасы продуктов, которые концентрируются на границе Египта. "Несмотря на огромные проблемы, ВПП предоставила продовольствие и денежную помощь примерно 522 тыс. палестинцев", - сообщает организация. ВПП призывает гарантировать доступ гуманитарной помощи и называет ситуацию "катастрофической". "Ничего подобного ранее никогда не происходило", - констатируют в ВПП.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы называют атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.