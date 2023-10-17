Большинство опрошенных жителей ФРГ опасаются масштабной войны на Ближнем Востоке

По данным Forsa, большая часть немцев опасается, что в результате войны напряженность между иммигрантами с Ближнего Востока и местными жителями Германии усилится

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Большинство жителей Германии на фоне эскалации палестино-израильского конфликта опасаются возникновения более масштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Так, 60% респондентов предполагают, что конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС перерастет в более крупную войну. При этом примерно треть (31%) опрошенных считают, что конфликт по-прежнему будет в основном ограничиваться сектором Газа.

Большая часть немцев также опасается, что в результате войны напряженность между иммигрантами с Ближнего Востока и местными жителями Германии усилится. Подобной точки зрения придерживаются 78% жителей ФРГ, 17% так не думают.

Опрос проводился 13 и 16 октября. В нем приняли участие 1 009 человек.