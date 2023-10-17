Минпросвещения планирует поставить учебные БПЛА в 2,4 тыс. школ в 2024-2026 годах

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует поставить беспилотники для учебных целей в 2 436 школ и 190 колледжей в 2024-2026 годах, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"В период с 2024 года по 2026 год планируется оснастить 2 436 школ, и 190 колледжей: в 2024 году предусмотрено оснащение 523 школы, 30 колледжей; в 2025 году предусмотрено оснащение 695 школ, и 65 колледжей; в 2026 году предусмотрено оснащение 1 218 школ и 95 колледжей", - говорится в пояснительной записке.

Проект разработан в целях реализации разрабатываемого федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотный авиационные системы", входящего в состав национального проекта "Беспилотные авиационные системы", предусматривающих оснащение школ и колледжей оборудованием в целях реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. В пояснительной записке отмечается, что реализация мероприятия проекта будет осуществляться с 2024 по 2030 год, за этот период планируется всего оснастить оборудованием БПЛА 4 872 школы и 380 колледжей.