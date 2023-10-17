В МВД считают необходимым изменение порядка получения маткапитала

С 1 февраля 2023 года размер выплаты составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Порядок получения и расходования материнского капитала требует изменения. Такое мнение высказал начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко.

"По сути дела вопрос упирается в один простой момент. Это сам порядок получения этих средств [материнского капитала] и их расходования. Либо надо упрощать, передавать деньги человеку, а он пусть решает как их потратить, <...> либо открывать счета, чтобы они [дети] могли ими [деньгами] воспользоваться после совершеннолетия, когда поймут как это можно сделать", - сказал он на заседании в Совете Федерации.

Курносенко добавил, что главная проблема, связанная с нарушениями использования материнского капитала, заключается в материальном положении семей, тех людей, которые хотят получить наличные деньги и потратить их на свои нужды. Законность этих действий находится на контроле ведомства, отметил начальник управления.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.