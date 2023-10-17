В Иране запретили преподавание иностранных языков в детских садах и начальных школах

Представитель министерства образования Масуд Тегерани-Фарджад сообщил, что запрет на преподавание иностранных языков касается не только английского, но и других, в том числе арабского

ТАСС, 17 октября. Власти Ирана запретили преподавание всех иностранных языков, включая английский и арабский, в детских садах и начальных школах.

"Преподавание иностранных языков запрещается в детских садах и начальных школах, поскольку в этом возрасте формируется иранская идентичность ребенка", - заявил агентству IRNA представитель министерства образования Масуд Тегерани-Фарджад.

"Запрет на преподавание иностранных языков касается не только английского, но и других языков, в том числе арабского", - добавил он.

В 2018 году в Иране ввели запрет на преподавание английского языка в начальных школах, однако его продолжали изучать ученики средней школы.

Персидский язык является единственным официальным языком в Иране. В июне 2022 года министерство образования Ирана объявило о плане начать "преподавание французского языка в пробном режиме" в школах по всей стране, чтобы "устранить монополию английского языка".

В сентябре Тегеран ввел запрет на посещение иранским учащимся или учащимся с двойным гражданством международных школ в стране. Власти заявили, что дети обязаны учиться по иранской школьной программе.

Летом 2023 года Совет по делам высшего образования разрешил школьникам изучать русский, итальянский, китайский, немецкий и французский языки в дополнение к английскому и арабскому. При этом обучение английскому языку объявлялось не обязательным, и учащимся предоставлялся выбор иностранного языка из предложенных им вариантов.

Изучение арабского считалось обязательным, но только в качестве языка Корана в первых классах школы. Для остальных учащихся курсы разговорного арабского являлись факультативными.