Липецкая область намерена в приоритетном порядке дать жилье сиротам-участникам СВО

В регионе на обеспечение детей-сирот жильем выделено 790 млн рублей

ТАСС, 17 октября. Депутаты Липецкой области предложили выдавать в приоритетном порядке жилье детям-сиротам, которые приняли участие в специальной военной операции (СВО). Для этого будет создана отдельная очередь, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Сиротам, которые приняли участие в СВО, жилье выделят в приоритетном порядке. Такое решение одобрили депутаты сегодня на комитете облсовета по науке. Планируется в пределах существующей очереди среди детей-сирот, имеющих право на обеспечение жильем, выделить отдельную очередь для тех, кто принял участие в СВО", - сообщила она.

Как уточняется в сообщении, дети-сироты старше 18 лет после участия в СВО в рамках мобилизации или по контракту с Минобороны получат преимущественное право на получение жилья. "Жилые помещения предоставляются детям-сиротам из специализированного жилищного фонда Липецкой области. По прошествии пяти лет жилье может быть оформлено в собственность. На обеспечение в регионе детей-сирот жильем в этом году выделено 790 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Липецкого областного Совета депутатов.

По данным пресс-службы, законопроект вынесен на ближайшую сессию 26 октября. Ранее власти Липецкой области сообщали, что с началом мобилизации разработали цифровую платформу "Патронаж" для помощи семьям участников СВО, также был создан институт социальных кураторов, каждый из которых сопровождает по 100 семей. В регионе гарантии помощи участникам СВО и их семьям закреплены законодательно: юридические консультации на базе многофункциональных центров, психологическая помощь на базе кадровых служб, возможность для жен военнослужащих получить новую профессию, льготная газификация домов и ряд других.