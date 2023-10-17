17 октября, 14:45

В Чите зафиксировали максимальную температуру воздуха за последние 80 лет

Температура воздуха составила плюс 20,7 градуса

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Максимальная температура воздуха за последние 80 лет зафиксирована в Чите. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Забайкальского края.

"В Чите 13 октября был перекрыт суточный максимум - температура воздуха составила +20,7 градуса. Предыдущий наблюдался в 1943 году: 19,7 градуса", - приводятся в сообщении слова начальника Забайкальского управления по гидрометеорологии Ивана Коренева.

В целом в первой половине октября в Забайкалье фиксировалась температура на 1,8 градуса выше климатической нормы. 

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РоссияЗабайкальский край
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