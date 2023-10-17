17 октября, 15:07,
обновлено 17 октября, 16:04

В Нижнем Новгороде вновь остановили движение троллейбусов на нескольких маршрутах

В ГП НО "Нижегородэлектротранс" сообщили, что принимаются меры по восстановлению движения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Последствия непогоды вновь стали причиной приостановки движения троллейбусов на нескольких маршрутах в Нижнем Новгороде, сообщили в ГП НО "Нижегородэлектротранс".

"По информации "Нижегородэлектротранса", из-за скопления дождевой воды на улице Ивлиева временно приостановлено движение троллейбусов маршрутов №9, №13, №17. Принимаются оперативные меры по восстановлению движения", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что движение восстановили. "Движение троллейбусов маршрутов №№ 2, 9, 13, 17 восстановлено согласно схеме движения", - говорится в сообщении.

Мокрый снег выпал в Нижегородской области днем во вторник, осадки сопровождались сильными порывами ветра. Локальные отключения электричества зафиксированы в Нижнем Новгороде и пяти районах области. В областном центре ветром повалило более 200 деревьев. 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
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