В Петербурге вручили премию "Белый Ангел" за реализацию социальных проектов

На церемонии также учредили попечительский совет премии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Премия "Белый Ангел" за выдающиеся заслуги в благотворительности и реализации социальных проектов вручена победителям в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Лауреатами премии в этом году впервые стали СМИ, оказывающие информационную поддержку инклюзивным проектам, в том числе пресс-центр ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Благодарим за то, что в нашей жизни есть Вадим Фиссон, Наталья Фиссон, "Комик-трест" и тот новый ангел, который теперь тоже с нами", - сказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, вручая очередную награду.

Премия учреждена театральным товариществом "Комик-трест". Она является своего рода продолжением проекта "Театр - доступная среда", который был создан режиссером Вадимом Фиссоном. Фиссон, будучи прикованным к инвалидному креслу, 23 года руководил театром, выпускал спектакли и личным примером доказал, что театр и искусство в целом доступны для людей с ограниченными возможностями.

В этом году лауреатами премии стали жители Петербурга и Ленинградской области. Среди них чемпионка мира и России по танцам на колясках, тренер Елена Лозко, директор Гатчинского психоневрологического диспансера Мария Ларионова, исполнительный директор фонда "Реабилитационный центр "Дом надежды на Горе" Татьяна Кондакова, а также руководитель Мультицентра Ленинградской области Ирина Дрозденко.

"Я сегодня всех убеждаю в области, что очень важно, чтобы мы вставали на место тех людей, которым нужны помощь и поддержка. Для меня очень важно, что тот центр, который мы создали, дает шанс людям, шанс уйти из социального учреждения в большую жизнь", - сказал на церемонии вручения премии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Статуэтки Белого Ангела, сделанные руками сотрудников театра "Комик-трест", впервые вручались в Фонтанном доме, где расположился Музей Анны Ахматовой, являющийся одним из лидеров по поддержке инклюзивных проектов. Также на церемонии был учрежден попечительский совет премии.