В партии "Альтернатива для Германии" выступили против приема беженцев из Газы

Сопредседатель партии Тино Хрупалла заявил, что нападения ХАМАС на Израиль должны быть решительно осуждены

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выступила против приема беженцев из сектора Газа.

"В результате <...> террористической атаки ХАМАС на Израиль существует риск дальнейшего потока беженцев из сектора Газа и с Ближнего Востока", - заявила она перед заседанием фракции АдГ в Берлине. "Мы требуем от Ведомства федерального канцлера [ФРГ] четкого заявления о том, что Германия больше не будет принимать мигрантов из Газы и с Ближнего Востока", - сказала сопредседатель. Отвечая на вопрос о пропалестинских митингах в ФРГ, Вайдель заявила, что это результат "безответственной миграционной политики предоставления убежища", и раскритиковала в этом контексте действующее и предыдущее правительства страны.

Еще один сопредседатель партии Тино Хрупалла отметил, что нападения ХАМАС на Израиль должны быть решительно осуждены. По его словам, Израиль "имеет право защищать себя", а убийствам мирных жителей нет никакого оправдания. Отвечая на вопрос, насколько далеко распространяется это право, учитывая планируемую наземную операцию Израиля, Хрупалла отметил, что те, кто несет ответственность за террористическую атаку, должны быть привлечены к ответственности. "Двух мнений не бывает. Но, конечно, в этом конфликте, в этой войне также важно, чтобы дипломатия теперь взяла верх", - подчеркнул он.