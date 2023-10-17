Кравцов не исключил возможность обеспечения бесплатным питанием всех школьников

С текущего учебного года 100% обучающихся начальных классов российских школ обеспечиваются горячим питанием за счет средств федерального бюджета

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов не исключает возможность распространения бесплатного горячего питания на учеников средней и старшей школы. Об этом он заявил в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Конечно, вопрос бюджета, я не исключаю, что в последующем перейдем тоже и на эти уровни образования", - сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. Ранее сообщалось, что с этого учебного года 100% обучающихся начальных классов всех российских школ обеспечиваются горячим питанием за счет средств федерального бюджета - это 7,5 млн детей.