СТС покажет новое шоу для детей "Ученик суперниндзя" в 2024 году

По словам гендиректора "Национальной медиа группы" Светланы Балановой, это будет "шоу для маленьких"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Телеканал СТС в 2024 году выпустит в эфир новое шоу для детей "Ученик суперниндзя", сообщила генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Светлана Баланова.

"Мы не могли оставить вселенную шоу "Суперниндзя" без расширения, поэтому готовится шоу, которое будет называться "Ученик суперниндзя". Это будет шоу для маленьких, скоро мы начнем кастинг. И в следующем году уже увидим в эфире", - сказала она на конференции TV2B 2023.

СТС запустил экстремальное шоу "Суперниндзя" в 2023 году. Второй сезон программы вышел 9 октября.

По словам Балановой, в общей сложности телеканалы, которые входят в НМГ, в этом году покажут 6 тыс. часов развлекательного премьерного контента. "Из них около четырех тысяч часов - наше собственное производство, остальное мы закупаем у наших партнеров на рынке. Эти четыре тысячи часов - это рост по сравнению с прошлым годом в 25%", - добавила она.