Франция намерена выслать 11 россиян, склонных к радикальной идеологии

Как сообщили агентству Agence France Presse в МВД Франции, в списке лиц, склонных к радикальной идеологии, значится 60 россиян, 40 из них находятся в заключении

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Французские власти намерены депортировать 11 граждан России, внесенных в списки людей, склонных к радикальной идеологии. Об этом сообщили агентству Agence France Presse в МВД Франции.

"В списке лиц, склонных к радикальной идеологии и готовых к активным действиям, значится 60 россиян, у которых аннулирован вид на жительство, - заявили в МВД. - Из них 40 человек находятся в заключении и 11 могут быть высланы".

В новость внесена правка (19:20 мск) - передается с уточнением во втором абзаце, верно - заявили в МВД