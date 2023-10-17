Депутата Госдумы Хизри Абакарова наградили орденом Александра Невского

Орден вручили за активную законотворческую деятельность и многолетнюю работу

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Хизри Абакарова награжден орденом Александра Невского, сообщила ТАСС помощница парламентария Камила Гамзатова.

"Хизри Магомедович [депутат Госдумы] за активную законотворческую деятельность и за многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Александра Невского", - сказала собеседница агентства.

Хизри Абакаров родился 28 июня 1960 года в поселке Южно-Сухокумск Каранагайского района Дагестанской АССР.

В 1983 году окончил Дагестанский политехнический институт (ныне Дагестанский государственный технический университет) по специальности "инженер-механик".

С 16 октября 2018 года по 10 ноября 2020 года занимал пост главы городского округа Дербента. С 10 ноября 2020 года указом врио главы Дагестана Сергея Меликова был назначен государственным секретарем республики. С 2021 года по настоящее время депутат Государственной думы РФ VIII созыва. Был избран 19 сентября 2021 года от партии "Единая Россия" по федеральному округу.