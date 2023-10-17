В Башкирии зоологические коллекции намерены поставить на государственный учет

Решение о включении в реестр будет принимать экспертная группа по зоологическим коллекциям

ТАСС, 17 октября. Члены комитета Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию одобрили изменения в закон "О животном мире", согласно которым все зоологические коллекции в республики будут подлежать государственному учету. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госсобрания.

"В республиканское законодательство вводится новое понятие - "зоологическая коллекция". Это все систематизированные собрания животных, чучел, скелетов и других объектов животного происхождения, которые представляют научную, культурную или иную ценность. Все зоологические коллекции республики независимо от формы собственности будут подлежать государственному учету и включаться в общефедеральный реестр", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачева.

По информации Толкачева, решение о включении в реестр будет принимать экспертная группа по зоологическим коллекциям. "Ее состав и порядок работы утверждается Росприроднадзором. По решению экспертной группы в реестр могут включаться в том числе живые коллекции зоопарков и цирков", - процитировали председателя в пресс-службе.

Согласно законопроекту, собственник зоологической коллекции в течение трех месяцев с момента ее создания должен обратиться в Росприроднадзор с заявлением о включении в реестр зоологических коллекций. В документе также будет установлен порядок внесения изменений в реестр.

По мнению Толкачева, учет и ведение единого реестра зоологических коллекций представляет большой научный интерес. "Это бесценный источник информации для ученых. <…> Сегодня благодаря передовым научным методам зоологические коллекции стали еще и бесценным архивом генетического материала - молекулярная биология открыла перед исследователями новые горизонты", - приводятся его слова в сообщении.

По данным спикера парламента республики, признание частной коллекции ценной не лишает собственника права распоряжаться имуществом. Толкачев также считает, что подтверждение комиссией уникальности зоологического объекта может повысить его рыночную стоимость.