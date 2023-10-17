В Башкирии реализуют проект по трудоустройству людей с заболеваниями психики

На эти цели выделят 36,5 млн рублей

ТАСС, 17 октября. Власти Башкирии выделят более 36 млн рублей на реализацию проекта "Новые возможности" для людей с психическими расстройствами и их родителей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале правительства республики.

"Власти Башкортостана выделят 36,5 млн рублей на проект "Новые возможности". <…> Новый проект касается взрослых людей 18-40 лет с психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также их родителей, вынужденных отказаться от работы, чтобы ухаживать за своими детьми", - отмечается в сообщении.

Цель проекта - выявить потенциал и определить условия для трудоустройства этой категории жителей. Период его реализации - с 1 ноября 2023 по 30 сентября 2025 года.

Набор участников проекта будет вестись по их желанию и письменному заявлению. Всего планируется набрать 60 человек и не менее 10 человек из числа родителей. Все они за период участия в проекте будут заняты не менее 1 тыс. часов в специально созданных мастерских.