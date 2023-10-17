В Псковской области планируют ввести новый праздник - День регионального флага

С такой инициативой выступил губернатор региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены установить День регионального флага, новый праздник планируют отмечать ежегодно 20 февраля. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников, он внес законопроект в Псковское областное собрание депутатов, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"День флага Псковской области может появиться в календаре региональных праздников. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников. Новый праздник предложено установить 20 февраля. В 2019 году в этот день утвержденный областным законом флаг получил регистрацию в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в День флага на территории области будут проходить торжественные мероприятия, региональный флаг будут вывешивать на общественных зданиях и жилых домах.

"Флаг Псковской области представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета, несущее изображение длани, облака и барса в телесном, белом и желтом цветах с применением более темных оттенков. Вдоль древка расположена белая полоса, по правой кромке которой расположен в один ряд орнамент, соответствующий псковскому архитектурному декору "бегунец", - говорится в сообщении.