В Подмосковье завершили сезон фонтанов

Работы по консервации фонтанов необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы городских округов Московской области приступили к консервации фонтанов на зимний период после завершения сезона их работы. Всего в Подмосковье насчитывается более 240 фонтанов, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.

"В этом году сезон фонтанов в Подмосковье завершился 16 октября. В настоящее время коммунальные службы проводят мероприятия по их консервации на зиму. В следующем году фонтаны снова будут радовать жителей Подмосковья", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В материале отмечается, что работы по консервации фонтанов необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода. Во время консервации производится слив воды, промывка чаш, снятие насадок и установка заглушек, продувка трубопроводов, прочистка заборных решеток.

По данным пресс-службы, в Подмосковье насчитывается 241 фонтан.