В Югре впервые за 100 лет температура воздуха в октябре достигла плюс 14,6 градуса

Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 1955 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали исторический температурный рекорд в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) - впервые за более чем 100 лет метеонаблюдений воздух прогрелся до плюс 14,6 градуса в октябре. Предыдущий рекорд держался 68 лет, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

"Зафиксирован абсолютный максимум в Ханты-Мансийске. Температура воздуха на территории города 17 октября составила плюс 14,6 градуса. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений - более 100 лет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 1955 года, тогда воздух прогрелся до плюс 14,3 градуса. "Таким образом, рекорд побит на 0,3 градуса", - добавила она.