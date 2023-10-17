17 октября, 16:14

Австрия вводит 10-дневный контроль на границе с Чехией для борьбы с нелегальной миграцией

В начале октября страна также восстановила контроль на границе со Словакией

ВЕНА, 17 октября. /ТАСС/. Австрия со среды вводит 10-дневный контроль на границе с Чехией в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает портал Oe24 со ссылкой на МВД республики.

Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

В ответ на действия Берлина Вена также приняла решение о внедрении пограничного контроля, чтобы перекрыть потенциальные обходные маршруты для нелегальной миграции.

В начале октября Австрия также восстановила контроль на границе со Словакией. 

Теги:
АвстрияЧехия
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