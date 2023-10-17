В США застрелили темнокожего мужчину, который отсидел в тюрьме по ложному приговору

Леонарду Аллену Кьюру было 53 года

ТАСС, 17 октября. Афроамериканец, который провел 16 лет в тюрьме по неправомерному приговору, был застрелен при досмотре в штате Джорджия. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, мужчину звали Леонард Аллен Кьюр, ему было 53 года.

Бюро расследований Джорджии сообщило, что помощник шерифа округа Кэмден остановил машину Кьюра недалеко от границы штата. Мужчина вышел из машины и стал проявлять агрессию, когда ему сообщили об аресте. Помощник шерифа ударил Кьюра электрошокером, поскольку тот не подчинился приказу, однако Кьюр продолжил сопротивляться. Затем полицейский выхватил пистолет и выстрелил в Кьюра. Причина остановки автомобиля не приводится.

Кьюра признали виновным в вооруженном ограблении аптеки в штате Флориде в 2003 году. Он был приговорен к пожизненному заключению, поскольку был ранее судим.

Кьюр вышел на свободу в 2020 году после того, как прокуратура пересмотрела его приговор и обнаружила у него наличие надежного алиби, сообщает агентство.

25 мая 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте афроамериканца Джорджа Флойда удушающий прием. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.