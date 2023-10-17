Ярославская область представит станок для чеканки монет на выставке "Россия"

На стенде также можно будет познакомиться с промышленным потенциалом региона и предприятиями, которые являются лидерами в своих отраслях

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Ярославская область представит интерактивный макет Волжской набережной, а также старинный станок для чеканки монет на своем стенде на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом ТАСС сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Внутри нашей экспозиции гостям презентуют туристические проекты региона, достопримечательности, уникальный интерактивный макет набережной и даже познакомят со старинным музейным экспонатом - станком для чеканки монет. Часть экспозиции региона будет посвящена фестивалю воздушных шаров в Переславле-Залесском. Посетители смогут совершить виртуальный полет на тепловом аэростате", - рассказал Евраев.

Стенд региона будет работать на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с 4 ноября. Экспозиция разместится в павильоне №75. "Попасть в столицу Золотого кольца России участники выставки смогут по специально созданной "медвежьей тропе". "Следы" будут воссозданы в павильоне выставки и будут служить навигацией для гостей", - сказал губернатор.

Евраев отметил, что на стенде также можно будет познакомиться с промышленным потенциалом региона и ярославскими предприятиями, которые являются лидерами в своих отраслях - машиностроении и металлообработке, пищевой, химической и нефтехимической сферах. Одним из основных событий экспозиции станет День региона - он пройдет 14 января.

"Наш стенд будет ярким, инновационным, при этом демонстрирующим то историческое наследие, которое аккумулировал наш регион. В этом уникальность Ярославской области - богатое историческое наследие и активное движение вперед", - сказал Евраев.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.