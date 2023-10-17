Победителями Всероссийского конкурса "Семья года" стали 85 семей

С регионального этапа на федеральный в этом году вышло 384 семьи

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Победителями Всероссийского конкурса "Семья года" стали 85 российских семей. Сейчас в стране на первый план выходит повышение ценности семьи и родительства, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина журналистам после церемонии награждения победителей конкурса.

"В этом году конкурс "Семья года" проводится восьмой раз, и популярность его с каждым годом растет. С регионального этапа на федеральный в этом году вышло 384 семьи, из которых 85 стали победителями в пяти номинациях", - сказала она.

По ее словам, символично, что сегодня также состоялось и первое заседание наблюдательного совета президентского конкурса "Это у нас семейное". На нем было принято решение, что победители конкурса "Семья года" без прохождения дистанционного этапа смогут принять участие сразу в очных полуфиналах конкурса "Это у нас семейное".

"Сегодня, безусловно, на первый план выходит повышение ценности семьи, семейного образа жизни, родительства. Благодаря таким конкурсам и семьям-победителям все мы понимаем, насколько значимо родительское семейное счастье, насколько замечательна семья, в которой воспитывается много детей", - считает Баталина.

Первый замминистра уточнила, что объем поддержки семей с детьми в России расширяется ежегодно, в 2024 году только федеральная часть детского бюджета превысит 2,9 трлн рублей. "За последние годы введено единое пособие для поддержки семей с низкими доходами, модернизирована программа семейной ипотеки, продолжаются выплаты многодетным семьям на погашение части ипотечных кредитов, развивается система социального контракта и совершенствуется программа маткапитала", - отметила она.

Всего в конкурсе определили 85 семей-победителей, в том числе 13 семей в номинации "Многодетная семья", 16 семей - "Молодая семья", 19 семей - "Сельская семья", 16 семей - "Золотая семья", 21 семья - "Семья - хранитель традиций". Организаторами конкурса выступили Минтруд РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов РФ. Заявки на участие были поданы из 86 субъектов, включая Донецкую и Луганскую народные республики.