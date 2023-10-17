На Ямале возобновили движение паромов на переправе "Салехард - Лабытнанги"

Его приостанавливали из-за тумана

ТАСС, 17 октября. Работа паромной переправы "Салехард - Лабытнанги" в Ямало-Ненецком автономном округе, которая утром была приостановлена из-за тумана, возобновлена. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Движение паромов на переправе "Салехард - Лабытнанги" возобновлено", - говорится в сообщении.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до Салехарда - административного центра ЯНАО. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - на вездеходах на воздушной подушке и вертолетах.