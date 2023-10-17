"Черную книгу" о преступлениях бандеровцев перевели на английский язык

Также планируется ее перевод на немецкий, польский и украинский языки, сообщили в пресс-службе РВИО

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Издание Российского военно-исторического общества (РВИО) "Черная книга. Зверства бандеровцев" (1941-1945) перевели на английский язык. Также планируется ее перевод на немецкий, польский и украинский языки, сообщили в пресс-службе РВИО.

"Издание Российского военно-исторического общества "Черная книга. Зверства бандеровцев" (1941-1945) было впервые переведено на английский язык. Задача книги состоит в том, чтобы об этих преступлениях сегодня узнали как можно больше людей не только у нас в стране, но и за рубежом. Чтобы боль и горе жертв украинских нацистов не были забыты", - говорится в сообщении.

В основу 100-страничного издания легли материалы Центрального архива Министерства обороны РФ и Центрального архива ФСБ России. Многие документы впервые были представлены широкой общественности. Как сообщили в РВИО, книга содержит информацию о преступлениях против мирного населения в Хатыни, Тернопольской и Львовской областях и на территории Волыни.

"Мы также будем вести работу, чтобы книга была переведена на немецкий, польский, украинский языки. На многие языки европейских стран, чтобы там это знали. Помещать ее в интернете, помещать ее на различных сайтах - и на наших тоже, чтобы читали и знали вот эту правду", - сказал научный директор РВИО Михаил Мягков, слова которого приводятся в сообщении.

Продолжением издания стала "Черная книга. Зверства современных бандеровцев - украинских неонацистов 2014-2023" о преступлениях украинских неонацистов и военнослужащих ВСУ в 2014-2023 годы. Тираж двух книг был передан участникам специальной военной операции, а также военнопленным украинским боевикам.