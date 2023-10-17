Развожаев предложил готовить в Севастополе судостроителей для Дальнего Востока

Губернатор города также сообщил, что программу можно применить при подготовке кадров для кораблестроения

ТАСС, 17 октября. Федеральная программа "Профессионалитет" может быть использована в Севастополе для подготовки кадров предприятиям кораблестроения, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя стратсессию по развитию образования для рынка труда, которая прошла под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.

"В советское время система подготовки кадров не всегда была привязана непосредственно к местам производства. Сегодня эту практику необходимо вернуть. Особенно это важно для трудоизбыточных регионов, где комфортно жить, где много молодежи, но по ряду направлений нет работы. Например, программу "Профессионалитет" можно с успехом применить в Севастополе при подготовке кадров для кораблестроения - не только для городских предприятиях или профильных предприятий полуострова, но и для Дальнего Востока, и для верфей Санкт-Петербурга, показав молодежи соответствующие карьерные перспективы", - говорится в сообщении.

Ранее Мишустин напомнил, что проект "Профессионалитет" охватывает 900 колледжей, а это значит, что к концу 2024 года они выпустят 150 тыс. компетентных мастеров, готовых выйти на работу. Также на стратсессии премьер-министр заявил о важности гибкой системы профессиональной переподготовки, чтобы людям было проще устроиться по востребованным специальностям.