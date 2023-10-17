Глава Минфина ФРГ предложил критически оценить пособия для просителей убежища

Правительство Германии и власти федеральных земель в настоящее время обсуждают финансовые последствия миграции

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер, состоящий в Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, выступил за проведение "критической инвентаризации" пособий для просителей убежища.

"Граждане справедливо ожидают, что мы вернемся к управлению и контролю", - заявил он после встречи с правительством Саксонии. "Нам нужен критический анализ социального обеспечения, которое мы предоставляем беженцам", - добавил он. По словам министра, не должно быть табу на разговоры о размере и продолжительности страхового покрытия в соответствии с законом о предоставлении убежища и доступе к пособиям в рамках обязательного медицинского страхования.

Правительство ФРГ и власти федеральных земель в настоящее время обсуждают финансовые последствия миграции.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ оказалась на грани возможностей по приему беженцев. С января по конец сентября в Германии запросили убежища 233 744 человека - это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие коммуны не справляются с размещением, снабжением и интеграцией мигрантов.