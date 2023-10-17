Noize MC грозит штраф в 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента

Дата заседания по этому делу пока не назначена

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Музыканту Ивану Алексееву (Noize MC, признан в РФ иноагентом) грозит штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Кузьминском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), в отношении И. А. Алексеева", - сообщили в суде.

Дата заседания по этому делу пока не назначена.

В июне 2023 года тот же суд оштрафовал Алексеева на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на двух постах во "ВКонтакте". Поводом послужили две заметки с информацией о концертах. Эти посты увидели представители Роскомнадзора, составили протокол об административном правонарушении и направили дело в суд. Алексеев не признал вину.

Минюст РФ 18 ноября прошлого года внес музыканта в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.