17 октября, 18:00

Психологи окажут помощь очевидцам нападения школьника с ножом на сверстника в Ижевске

С нападавшим подростком работают правоохранительные органы

ТАСС, 17 октября. Психологи будут работать с очевидцами нападения школьника с ножом на своего одноклассника в ижевской школе №50, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Дмитрий Чистяков.

"В класс завтра же выходят психологи, будут работать с очевидцами, психологическую помощь специалисты оказывают семьям обоих ребят. С нападавшим подростком сейчас работают правоохранительные органы", - написал мэр.

Ранее в ижевской школе ученик ранил одноклассника ножом. Пострадавшего госпитализировали в среднетяжелом состоянии, следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. 

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