В ОП сочли недостаточным финансирование СМИ, медицины и науки в новом бюджете

Общественная палата отмечает, что необходимо сохранить объемы бюджетных инвестиций в здравоохранение на уровне 2023 года - не менее 30-40 млрд рублей ежегодно

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ подготовила заключение по итогам общественной экспертизы проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в котором общественники отмечают, что считают недостаточным финансирование ряда отраслей. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале палаты, "поддерживая в целом предложенный документ, ОП рекомендует учесть замечания и предложения".

В частности, общественники и эксперты отмечают, что "сокращение расходов на обеспечение деятельности СМИ не соответствует задачам открытости общества и может привести к снижению гарантий конституционных прав граждан, в том числе права свободно получать информацию".

Кроме того, по мнению участников экспертизы, недостаток финансирования сферы здравоохранения может приостановить обновление больниц и поликлиник."В проекте бюджета предусмотрено существенное снижение объемов бюджетных инвестиций в здравоохранение (сокращение в три раза в 2024 и 2025 годах к уровню 2023 года). В условиях проведенной оптимизации госучреждений дальнейшее сокращение бюджетных инвестиций в сферу здравоохранения повышает риски невозможности обновления основных фондов медорганизаций", - говорится в сообщении. В ОП отмечают, что необходимо сохранить объемы бюджетных инвестиций в здравоохранение на уровне 2023 года - не менее 30-40 млрд рублей ежегодно.

Также общественники высказали опасения по поводу снижения объема финансового обеспечения на 6,3 % проекта модернизации соцобслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в этой сфере. Они предлагают сохранить поддержку на прежнем уровне.

В ОП отметили и снижение расходов федерального бюджета на науку. "Расходы на прикладные научные исследования существенно сокращены. В сравнении с 2022 годом: в 2024 году - в два раза, в 2025 и 2026 годах - в три раза.<...> Это повышает риски отставания России в формировании и реализации научного потенциала", - говорится в сообщении.

Эксперты также высказались за целесообразность применения особого режима бюджетного кредитования для новых регионов - взимание платы в размере 0% годовых по бюджетным кредитам на пополнение остатка средств на едином счете бюджета и в размере 0,1 % годовых по инфраструктурным бюджетным кредитам (для остальных регионов - 0,1 % и 3,0 % годовых соответственно). Все замечания и предложения участников экспертизы направлены в Госдуму.