В Химках практически во всех домах дадут отопление к 19 октября

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что в день сотрудники ТСК "Мосэнерго" устраняют более 10 повреждений на теплосетях

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Отопление практически во всех домах в городском округе Химки, предварительно, дадут к 19 октября, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Предварительно, практически во всех домах Химок отопление дадут к 19 октября. По закону подача тепла может проводиться в течение 30 дней, но теплоснабжающая компания постарается уложиться в две недели", - написал он в своем Telegram-канале.

Хромушин отметил, что в день сотрудники ТСК "Мосэнерго" устраняют более 10 повреждений на теплосетях. Во многие дома на улицах Победы и Кудрявцева уже поступило тепло. "Ситуацию держим на контроле", - заключил он.

Ранее в своем Telegram-канале глава округа Дмитрий Волошин сообщал, что в Химках ведутся работы по восстановлению параметров отопления. Он уточнял, что до 16 октября во всех домах муниципалитета ТСК "Мосэнерго" должны были стабилизировать температурные показатели.

О модернизации системы теплоснабжения в Химках

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщал, что запланированные на 2023 год работы по модернизации теплосетей полностью завершили в городском округе Химки.

В прошлом году в Химках фиксировались периодические нарушения в холодном и горячем водоснабжении, а также теплоснабжении жителей нескольких домов. Было принято решение о модернизации соответствующей инфраструктуры, согласно которому компания "Мосэнерго", входящая в группу "Газпром", в течение трех лет направит свыше 1,7 млрд рублей на модернизацию теплосетей и котельных в городском округе.