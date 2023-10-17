В Дагестане в рамках акции "Сохраним лес" высадят деревья на туристических локациях

В 2023 году акция охватит и самые высокогорные районы, в том числе Цунтинский, Цумадинский и Тляратинский

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Осенние посадки деревьев пройдут на туристических локациях, в парках, скверах и в высокогорных районах Дагестана в рамках акции "Сохраним лес". Всего участниками акции в регионе будет высажено около 33 тыс. саженцев в этом году, сообщил ТАСС председатель комитета по лесному хозяйству республики Вагаб Абдулхамидов.

"В этом году планируем высадить около 33 тыс. деревьев в рамках акции "Сохраним лес". Часть посадок пройдет на туристических локациях. Уже высадили Ольху в Самурском лесу, это часто посещаемое туристами место. Также планируем высадить на родине поэта Расула Гамзатова в Хунзахском районе, в Гунибском районе", - сказал Абдулхамидов.

В этом году акция охватит и самые высокогорные районы, в том числе Цунтинский, Цумадинский и Тляратинский. Деревья будут высажены в парках и скверах Махачкалы, Дербента, Каспийска и других городов региона. Также посадки пройдут в лесных массивах.

Для акции Даглесхоз выращивает саженцы лиственных пород в своем питомнике. "В горных районах высадим саженцы дуба, сосны и березы. В равнинных и предгорных районах высадим ясень, вязь, лох и березу. В этом году у нас увеличилось количество высаживаемых деревьев, а также волонтеров, принимающих участие в посадках", - добавил Абдулхамидов.

Всероссийская акция "Сохраним лес", которая является частью нацпроекта "Экология", проводится с 2019 года.