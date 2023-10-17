"Азимут" выполнит 21 октября дополнительный рейс из Тель-Авива в Минводы

Это будет уже второй дополнительный рейс в октябре

ТАСС, 17 октября. Авиакомпания "Азимут" в субботу выполнит дополнительный рейс из Тель-Авива в Минеральные Воды.

"Авиакомпания "Азимут" информирует о выполнении дополнительного рейса из Тель-Авива в Минеральные Воды 21 октября", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уточняется, что вылет из Тель-Авива запланирован в 15:15, посадка в Минеральных Водах - в 18:15 по местному времени для каждого аэропорта.

Это уже второй дополнительный рейс авиакомпании из Тель-Авива в Минеральные Воды, назначенный в октябре.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3 тыс. палестинцев, ранены свыше 13,7 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.