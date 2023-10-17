В РПЦ надеются на привлечение Церкви к обсуждению изображений на новых купюрах

Как заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, с этой темой нужно быть "не просто осторожным, а архиосторожным", и "не семь, а 77 раз отмерять, перед тем как резать"

ПОСЕЛОК ПОВЕДНИКИ /Московская область/, 17 октября. / ТАСС/. В Московском патриархате надеются, что при отборе изображений для новых купюр Банка России в будущем будут проводиться консультации с представителями Русской православной церкви, как это уже было ранее, а в случае с только что вышедшей однотысячной банкнотой, возможно, появятся ее новые модификации. Об этом сообщил ТАСС глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Банк России в понедельник представил модернизированную купюру в 1 тыс. рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. При этом в соцсетях обратили внимание, что на изображении здания церкви, в котором расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, отсутствует крест.

"Жаль, что не было дискуссии. Насколько я знаю, была какая-то дискуссия в Центробанке по этому поводу, но жаль, что она не стала более широкой", - сказал Легойда в кулуарах фестиваля "Вера и слово" в подмосковном комплексе "Клязьма", отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать тему с денежными знаками.

Глава синодального отдела отметил, что есть две темы, которые являются "чрезвычайно хрупкими". Это религиозная и национальная темы. По его словам, здесь нужно быть "не просто осторожным, а архиосторожным", и "не семь, а 77 раз отмерять, перед тем как резать". "Мне кажется, что это очевидная вещь. Но оказывается, видимо, не всегда очевидная, поэтому хотелось бы, чтобы в будущем таким вещам предшествовали какие-то дискуссии и консультации, которые, на самом деле, в том числе и по купюрам в предыдущие годы, с нами проходили", - сказал Легойда.

Выход их ситуации

Касаясь нынешней ситуации, он выразил надежду, что еще можно что-то сделать, чтобы снять возникшее напряжение. Так, представитель РПЦ напомнил, что 500-рублевая купюра в 1990-е и 2000-е годы имела несколько оформлений, при этом "на одной из ранних модификаций Соловецкий монастырь был изображен в очень странном виде: четырехскатные крыши, отсутствие куполов и крестов". "Высказывались предположения, что художники поместили на банкноту изображение монастыря в период пребывания в нем лагеря особого назначения (в 1920-е гг. - прим. ТАСС). Впоследствии изображение было заменено, и на банкноте появился совсем другой рисунок монастыря, уже с крестами и куполами. То есть, как видно, некий механизм разрешения подобных ситуаций уже существует", - заключил Легойда.

В свою очередь в заявлении Союза православных граждан, поступившем в ТАСС, высказывается мнение, что на купюре следовало бы изобразить Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, стоящие рядом в Казанском Кремле, "как символ межрелигиозного и национального мира в этом регионе России".