Зеленский поручил кабмину за 10 дней подготовить энергетику Украины к зиме

Согласно указу президента Украины, правительство, в частности, должно обеспечить противодроновую защиту и работу систем оповещения, а также актуализировать перечень объектов, требующих первоочередного противовоздушного прикрытия

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству за 10 дней провести работы по подготовке энергетической инфраструктуры к зимнему сезону. Это следует из указа, которым глава государства ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно документу, распространенному офисом президента, кабмину поручено, в частности, обеспечить противодроновую защиту, укрытия для персонала, размещение запасных/дублирующих пунктов управления в защищенных местах, работу систем оповещения.

Зеленский также поручил увеличить количество огневых групп, осуществляющих противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры, и усилить их обороноспособность. Кроме того, власти должны актуализировать перечень объектов, требующих первоочередного противовоздушного прикрытия.

Министерству энергетики поручено обустроить инженерную защиту объектов критической инфраструктуры и их восстановление в случае повреждения, следует из указа.

В начале октября министр энергетики Украины Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. Ранее он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября 2022 года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование.

Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.