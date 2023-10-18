В Петербурге пройдет Всероссийский семинар по работе с молодыми зрителями

Мероприятие состоится в Молодежном театре на Фонтанке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. В Молодежном театре на Фонтанке откроется Х Всероссийский семинар по работе со зрителями. Основная тема 2023 года - "Стратегия планирования и реализация зрительских проектов в театрах для детей и молодежи", сообщили в пресс-службе театра.

"Организатор семинара - Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ), который является флагманом по работе со зрителями. Он представит не только традиционные методические разработки, помогающие в работе многим театрам страны, но и новые проекты", - рассказали в пресс-службе. Партнер РАМТа по семинару - Молодежный театр на Фонтанке - также подготовил обзор своих проектов, ориентированных на зрительскую аудиторию.

В рамках встречи своим опытом, накопленным в работе с детьми, подростками и молодежью, поделятся руководители театров из Брянска и Барнаула, Губкина и Евпатории, Казани и Краснодара, Макеевки и Москвы, Великого Новгорода и Новосибирска, Орла и Пензы, Самары и Саратова, Севастополя и Старого Оскола, Сургута и Туапсе, Тулы и Уфы, Челябинска и Череповца, а также из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Тагила, Калининграда, Новороссийска, Красноярска, Нижнего Новгорода.

Семинар продлится три дня. Он проводится при поддержке Министерства культуры России в рамках программы методической поддержки российских театров юного зрителя, реализуемой РАМТом по поручению президента РФ Владимира Путина.