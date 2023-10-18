Муфтий Гайнутдин приветствовал инициативы по введению международных миротворцев в Газу

Председатель Духовного управления мусульман РФ назвал происходящее "актом геноцида палестинцев"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ призвал международное сообщество принять неотложные меры в защиту гражданских лиц Газы. Об этом сообщается в телеграм-канале ДУМ РФ со ссылкой на заявление муфтия шейх Равиля Гайнутдина.

"Международное сообщество, все люди доброй воли должны остановить агрессию, блокаду и оккупацию Израилем палестинских территорий, заставить его выполнить резолюции ООН и не препятствовать созданию независимого жизнеспособного палестинского государства", - сказал Гайнутдин.

По его словам, Израиль не только лишил 2,3 млн человек, из которых 40% несовершеннолетние, воды, пищи и электричества, обрекая их на мучительную смерть, но и убивает людей прямо там, где они искали защиту. Он также отметил, что под бомбами и ракетами израильских военных оказались колонны беженцев, журналисты, гуманитарные работники. "Это настоящий акт геноцида палестинцев" - заявил Гайнутдин.

"В качестве гарантии безопасности мирного населения с обеих сторон многолетнего конфликта приветствуем инициативы по введению международных миротворцев на границы сектора Газа и проведение международной конференции при активном участии стран - членов СБ ООН, Организации исламской конференции, Лиги арабских государств, Европейского союза и т. д. по скорейшему и эффективному разрешению проблемы, угрожающей глобальной дестабилизацией", - добавил Гайнутдин.