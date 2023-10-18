17 октября, 22:11

На севере Камчатки закрыли навигацию для маломерных судов

Пока что запрет касается водных объектов в Карагинском, Олюторском, Пенжинском муниципальных районах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. На Камчатке начал действовать запрет на выход маломерных судов на водные объекты, расположенные в Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Срок навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных в Карагинском, Олюторском, Пенжинском муниципальных районах, заканчивается 18 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Постепенно навигация будет закрываться и в остальных районах Камчатки. "С 1 ноября 2023 года навигация закроется на водных объектах, расположенных на территориях Быстринского, Елизовского, Соболевского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Тигильского муниципальных районов, Алеутского и Мильковского округов, а также в Петропавловск-Камчатском городском округе, Вилючинском городском округе и в Палане. 19 ноября 2023 года навигация будет закрыта на внутренних водоемах", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация