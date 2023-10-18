17 октября, 22:34

В некоторых регионах России ожидается "сентябрьская погода"

Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив

Температура воздуха будет на 6-12 градусов выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Кемеровскую, Иркутскую области, Красноярский край и несколько других регионов азиатской части России ожидает по-сентябрьски теплая погода в ближайшие дни. Температура воздуха будет на 6-12 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень высокая температура, сентябрьская ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни. 18-20 октября в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах температура будет выше нормы на 7-12 градусов - ожидается до плюс 13 и плюс 9 градусов соответственно. В Хакасии, на Алтае, в Тыве, Кемеровской области в этот же период аномалии будут плюс 6-10 градусов. Температура в этих регионах будет плюс 13-19 градусов", - рассказал он.

По словам метеоролога, в отдельных районах Красноярского края в ближайшие дни температурный фон ожидается на 10 градусов выше нормы. Например, в Таймырском Долгано-Ненецком районе воздух будет прогреваться до плюс 5 градусов, в Эвенкийском районе - до плюс 11 градусов. В Иркутской области температура будет достигать плюс 12-16 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы.

В отдельных районах Бурятии и Забайкалья "сентябрьское тепло" продлится до 21 октября, а в Якутии - до 22 октября. "В Забайкалье и Бурятии будет около плюс 15 градусов, а в Якутии - от плюс 2 до плюс 5 градусов. Это очень теплая погода для этих регионов", - отметил Вильфанд. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичКлимат
© Информационное агентство ТАСС
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