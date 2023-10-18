Более 80% опрошенных юристов считают необходимым регулирование дипфейков в России

Еще 16,1% респондентов заявили, что решить проблему можно в частном порядке в случаях возникновения какого-либо конфликта, говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Большинство юристов (80,4%) выступили за отдельное законодательное регулирование дипфейков в России, только 3,6% представителей профессии сообщили, что соответствующая проблема преувеличена. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education (есть в распоряжении ТАСС).

Еще 16,1% респондентов отметили важность проблемы, но заявили, что решить ее можно в частном порядке в случаях возникновения какого-либо конфликта. Наиболее популярными мерами, которые могут быть приняты в рамках регулирования дипфейков, стали правовое просвещение населения на темы информационной безопасности, безопасного использования онлайн-платформ и прав граждан в интернете (75% респондентов).

Кроме того, популярным ответом у респондентов стало введение новых лицензионных требований к СМИ и информационным посредникам для проверки "органического" происхождения или контроля информации (66%), а также создание специальных комиссий, подведомственных Роскомнадзору, для разрешения конфликтов, возникших из-за использования дипфейков (26,8%). Помимо этого, часть опрошенных отметила необходимость изменений в административном и уголовном кодексах, которые предусмотрят ответственность за преступления с использованием дипфейков, например, это могло бы стать отягчающим обстоятельством.

Большинство юристов (89,3%) считают основной проблемой при массовом использовании технологии дипфейк распространение ложной информации, 73,2% выделили нарушение неимущественных прав граждан, в том числе права на имя, 73,2% - нарушение авторских и смежных прав, 58,9% - риск, связанный с нарушением закона о защите персональных данных, а 39,3% отметили нарушение закона о рекламе. Также респонденты отметили, что растет количество случаев использования дипфейков в качестве способа совершения преступлений.

"Очевидно, что дипфейки являются достаточно мощным инструментом, в том числе, к сожалению, и для недобросовестных действий. В частности, они могут быть способом обмана при мошенничестве. А с учетом весомости такого инструмента для обмана и возможностей, которые он дает, можно предположить, что общественная опасность такого способа обмана выше, чем других способов. Поэтому предложения ввести использование дипфейков в качестве квалифицирующих признаков специальных составов преступлений могут иметь право на жизнь", - отметил член правления Ассоциации юристов России, председатель исполкома Московского отделения ассоциации Дмитрий Кравченко.

Готовность к законодательному регулированию

В июне председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что законопроект, закрепляющий в российском законодательстве понятие "дипфейк", будет разработан в осеннюю сессию Госдумы. До этого зампредседателя комитета Антон Горелкин сообщал ТАСС, что депутаты приступили к разработке концепции закона о маркировке контента нейросетей, который, в том числе позволит снизить риски от распространения дипфейков.

Как отмечается в исследовании, 64,3% респондентов положительно оценили предлагаемую инициативу государства о введении маркировки дипфейков, 19,6% - дали оценку "удовлетворительно", а 16,1% - "неудовлетворительно".

В исследовании использовались количественные методы, включая опрос. В нем приняли участие более 500 юристов крупных российских IT-компаний и сотрудников юридических фирм, занимающихся интеллектуальной собственностью и информационными технологиями.