В Германии сообщили о вывезенных из Израиля 290 гражданах республики

МИД ФРГ ранее призвал жителей Германии отказаться от поездок в Израиль, Палестину и Ливан

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Еще 68 граждан Германии эвакуированы из Израиля самолетом Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, в целом 290 человек покинули Израиль при помощи ВС ФРГ.

"18 октября cамолет A321 оперативного командования Бундесвера с 68 людьми из Израиля приземлился в Германии, Берлине, около 00:34 по центральноевропейскому времени", - сообщило оперативное командование Бундесвера на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). "Таким образом, на текущий момент из Израиля в Германию силами Бундесвера и ВВС ФРГ было доставлено 290 человек", - добавили в оперативном командовании.

Ранее МИД ФРГ настоятельно призвал граждан отказаться от поездок в Израиль, Палестину и Ливан.